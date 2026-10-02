Nuova opportunità di lavoro nel comune di Ladispoli. Flavia Servizi S.r.l. ha indetto una selezione pubblica per titoli e colloquio finalizzata alla formazione di una graduatoria a scorrimento per l’assunzione di 1 Farmacista Collaboratore.

La procedura, avviata in attuazione della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 36 del 28/09/2026, prevede l’inserimento del professionista con contratto a tempo pieno e indeterminato e inquadramento al I livello del CCNL Assofarm.

Lavoro, Flavia Servizi seleziona un Farmacista Collaboratore a tempo indeterminato

Per accedere alla selezione, gli interessati dovranno presentare la propria candidatura entro e non oltre le ore 12:00 del 31 ottobre 2026.

Come inviare la domanda Le domande di partecipazione dovranno essere redatte compilando il modulo ufficiale (Allegato A) e inviate esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo:

info@pec.flaviaservizi.it

Si ricorda che le domande inviate da indirizzi di posta elettronica ordinaria non saranno ritenute valide.

Documentazione e dettagli Il bando di selezione integrale, con tutti i requisiti richiesti, e il modello della domanda di ammissione sono scaricabili sul portale aziendale al seguente link:

Bando e Modulo di Domanda – Flavia Servizi

immagine generata con AI