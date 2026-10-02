Mariam Da Lozzo vola alle Finali Nazionali: l’Atletica Cerveteri conquista Agropoli

Continua la stagione d’oro per l’atletica cerveterana. Dopo i recenti successi e la partecipazione alle finali Nazionali allievi e allieve di Udine, arriva un altro prestigioso traguardo a coronare il lavoro della società locale: la qualificazione alla finale Nazionale cadetti e cadette di Agropoli.

A rappresentare i colori di Cerveteri in Campania sarà Mariam Da Lozzo, attesa tra le protagoniste della gara di lancio del martello. Un pass nazionale conquistato sul campo grazie a una prestazione di grandissima autorità ai campionati regionali cadette, dove si è aggiudicata un ottimo secondo posto.

Per Mariam si tratterà della prima esperienza in un Campionato Nazionale: un debutto importante e meritato, dove l’atleta saprà sicuramente farsi valere e portare in alto il nome della sua squadra e della città. Un grande in bocca al lupo a Mariam e a tutto lo staff tecnico per questa nuova entusiasmante sfida.