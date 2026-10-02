Dal 1° al 7 ottobre 2026 open day, consulenze gratuite e incontri con ostetriche, pediatri e infermieri in tutto il territorio. Coinvolti Ladispoli, Cerveteri, Bracciano, Civitavecchia, Manziana, Campagnano, Fiano Romano, Formello, Morlupo, Santa Marinella e Anguillara

Settimana Mondiale per l’Allattamento, la ASL Roma 4 apre le porte dei consultori –

Una settimana dedicata alle mamme, ai bambini e alle famiglie, per informare, accompagnare e sostenere l’allattamento fin dalla gravidanza. In occasione della Settimana Mondiale per l’Allattamento 2026, in programma dall’1 al 7 ottobre, la ASL Roma 4, nell’ambito dell’iniziativa della Regione Lazio, propone un articolato calendario di appuntamenti nei consultori e nelle strutture sanitarie del territorio.

Il tema scelto per l’edizione 2026 è “Breastfeeding for a Sustainable Start in Life: Strengthen What Works”, un messaggio che pone l’accento sull’importanza di rafforzare le esperienze e le pratiche che già funzionano nel sostegno all’allattamento e nell’accompagnamento dei genitori. SAM 2026_20260929_150138_0000

Il programma prende il via giovedì 1° ottobre. Al Consultorio di Ladispoli, in via Aurelia km 41,5, è previsto un open day con consulenze sull’allattamento insieme alle ostetriche dalle 8.30 alle 13, oltre a un incontro, dalle 10.30 alle 12.30, dedicato alle coppie in gravidanza. Nella stessa giornata iniziative anche nei consultori di Campagnano e Cerveteri, con la presenza, a seconda delle sedi, di ostetriche e pediatri. SAM 2026_20260929_150138_0000

Il 2 ottobre sarà invece la volta dei consultori di Manziana, Civitavecchia e Bracciano. Anche in queste strutture saranno organizzate consulenze dedicate all’allattamento e momenti di approfondimento rivolti ai neogenitori, ai futuri genitori e alle coppie in gravidanza. Il programma prevede il coinvolgimento di ostetriche e personale infermieristico. SAM 2026_20260929_150138_0000

Il calendario proseguirà il 3 e 4 ottobre con gli open day dell’Ospedale San Paolo, per poi riprendere il 5 ottobre al Consultorio di Fiano Romano, dove dalle 8.30 alle 13 saranno disponibili consulenze con ostetrica e infermiera e, dalle 10 alle 12, un incontro specificamente dedicato alle coppie in gravidanza. SAM 2026_20260929_150138_0000 SAM 2026_20260929_150138_0000

Particolarmente ricca anche la giornata del 6 ottobre. Al Consultorio di Formello sono previste consulenze con ostetrica e pediatra dalle 8.30 alle 13; al Consultorio di Morlupo l’open day si estenderà dalle 8.30 alle 16, con ostetrica e infermiera e un incontro post-nascita alle 10.30. A Santa Marinella, invece, alle consulenze della mattina seguirà l’incontro di accompagnamento alla nascita “Allattamento e prime cure”, dalle 10 alle 12. SAM 2026_20260929_150138_0000

A chiudere la settimana, il 7 ottobre, sarà il Consultorio di Anguillara, in via Marco Polo 1, con un open day di consulenze sull’allattamento insieme all’ostetrica dalle 8.30 alle 13. SAM 2026_20260929_150138_0000

L’iniziativa porta così il sostegno all’allattamento direttamente nei servizi territoriali, offrendo alle famiglie occasioni di confronto con i professionisti sanitari e spazi nei quali ricevere informazioni e consulenze nelle diverse fasi, dalla gravidanza al periodo successivo alla nascita.

Una rete di appuntamenti diffusa su tutto il territorio della ASL Roma 4, con l’obiettivo di mettere mamme, bambini e famiglie al centro e di rafforzare concretamente l’accompagnamento alla nascita e all’allattamento.