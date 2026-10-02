Sabato 3 ottobre alle ore 17.00 alla Mondadori Bookstore di Cerveteri l’incontro con il popolare professore e divulgatore. Al centro della presentazione le sfide della scuola del futuro, tra educazione, cambiamento e nuove generazioni

Cerveteri, Vincenzo Schettini presenta il libro “La scuola che verrà” –

CERVETERI – Un pomeriggio dedicato alla scuola, all’educazione e alle trasformazioni che stanno cambiando il modo di insegnare e di apprendere. Sabato 3 ottobre, alle ore 17.00, Vincenzo Schettini sarà a Cerveteri per presentare il suo libro “La scuola che verrà – Riflessioni nell’era del cambiamento”, edito da Mondadori Electa.

L’appuntamento è in programma presso la Mondadori Bookstore di Largo Almunecar 4 e rappresenta un’occasione per incontrare dal vivo uno dei professori e divulgatori più conosciuti e seguiti dal pubblico italiano.

Schettini ha saputo costruire negli anni un rapporto diretto soprattutto con studenti, famiglie e insegnanti, portando la didattica fuori dai confini tradizionali dell’aula e utilizzando anche i nuovi linguaggi della comunicazione digitale per avvicinare i più giovani alla conoscenza.

Al centro dell’incontro ci saranno i temi affrontati nel suo nuovo libro: come sta cambiando la scuola, quale ruolo sono chiamati ad avere insegnanti e famiglie e, soprattutto, come continuare a stimolare nei ragazzi curiosità, partecipazione e desiderio di conoscere in un’epoca caratterizzata da trasformazioni sempre più rapide.

“La scuola che verrà” propone una riflessione sul presente e sul futuro dell’educazione, partendo dall’esperienza quotidiana di chi vive la scuola e dal rapporto con le nuove generazioni. Una scuola chiamata non soltanto a trasmettere conoscenze, ma anche ad accompagnare gli studenti nella crescita e nella comprensione di una società in continua evoluzione.

L’incontro è rivolto quindi non soltanto agli studenti, ma anche a genitori, docenti, educatori e a tutti coloro che credono nel valore della scuola come luogo nel quale si costruisce il futuro delle nuove generazioni.

La presenza di Vincenzo Schettini rappresenta un appuntamento di particolare richiamo per Cerveteri e per tutto il territorio, offrendo al pubblico l’opportunità di confrontarsi sui cambiamenti che stanno interessando il mondo dell’istruzione e sulle prospettive della scuola di domani.

L’appuntamento è per sabato 3 ottobre alle ore 17.00 alla Mondadori Bookstore di Cerveteri, in Largo Almunecar 4.