Il Sindaco Gubetti: “Servizio di trasporto pubblico locale in proroga e in attesa che la gestione passi definitivamente sotto la Regione Lazio”

Tardi a scuola per corse del trasporto saltate, Gubetti: “Chiesta ai Dirigenti scolastici ulteriore flessibilità in attesa dell’entrata in vigore del nuovo servizio” –

“In questi giorni tantissimi studenti della nostra città e le loro famiglie mi hanno rappresentato una forte preoccupazione per le difficoltà vissute negli spostamenti verso gli istituti scolastici. In questo inizio di anno scolastico, infatti, molti ragazzi si sono dovuti presentare in classe in ritardo a causa dei disservizi del Trasporto Pubblico Locale, un servizio che voglio ricordare oggi è ancora in proroga e che solamente dal prossimo 1° novembre passerà definitivamente sotto la gestione della Regione Lazio, come ci è stato comunicato proprio questa settimana”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri.

​Destinatari della nota, l’Istituto Enrico Mattei di Cerveteri, gli Istituti Sandro Pertini e Giuseppe Di Vittorio di Ladispoli, e il Luca Paciolo e l’Ignazio Vian di Bracciano.

​In questi giorni molte famiglie e studenti hanno evidenziato i disagi riscontrati al mattino per giungere puntuali al suono della campanella: tra le criticità principali, corse in fortissimo ritardo o addirittura soppresse, oltre alle difficoltà legate alla sottoscrizione degli abbonamenti o all’acquisto dei titoli di viaggio.

​“La mia chiaramente non è una giustificazione formale – spiega il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – ma la richiesta agli Istituti Scolastici di applicare una maggiore flessibilità in merito ai ritardi d’ingresso mattutini, estendendo tale comprensione anche agli alunni che, a causa delle mancanze del Servizio di Trasporto Pubblico Locale (servizio dei Comuni di Cerveteri e Ladispoli, con Ladispoli ente capofila), si trovino momentaneamente sprovvisti di regolare abbonamento. Sono certa che, come sempre, i Dirigenti Scolastici sapranno valutare con attenzione la situazione, venendo incontro ai ragazzi e alle loro famiglie”.

​“A tutti gli studenti e alle famiglie va la mia totale vicinanza in questo momento di avvio dell’anno scolastico, in cui stanno vivendo questi disagi – conclude il Sindaco Gubetti –. Seguiremo attentamente il passaggio e l’avvio del nuovo servizio, sperando che porti immediatamente a un miglioramento effettivo della mobilità per i nostri studenti e pendolari. È questo quello che ci auguriamo ed è questo che terremo monitorato costantemente nelle prossime settimane”.