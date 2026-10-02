Dal 3 all’11 ottobre 2026 dodici artisti protagonisti dell’esposizione patrocinata dal Comune di Ladispoli. Vernissage sabato 3 ottobre alle ore 17. Durante la mostra anche laboratori creativi gratuiti

Ladispoli, “Un mare di colori”: alla Sala Rossellini la mostra collettiva di pittura e mosaico –

di Marco Di Marzio

LADISPOLI – Pittura, mosaico, creatività e sperimentazione artistica si incontrano alla Sala Rossellini di Ladispoli con “Un mare di colori”, mostra collettiva di pittura e mosaico in programma dal 3 all’11 ottobre 2026.

L’iniziativa, realizzata con il patrocinio del Comune di Ladispoli, è presentata dalla Città di Ladispoli e dall’Assessorato alla Cultura, guidato dall’assessore Margherita Frappa, insieme a Luce e Materia. Un appuntamento che porta nel cuore della città linguaggi, tecniche e sensibilità artistiche differenti, offrendo al pubblico un percorso dedicato al colore e alle molteplici forme dell’espressione artistica.

Sono dodici gli artisti protagonisti della collettiva: Soyla Bressan, Gabriella Buzzanca, Rosario Josefina Caceres, Alessandra Conti, Viola D’Orazio, Giun, Carmela Greco, Tiziano Leo, Lisa Paolucci, Zahira Rodriguez, Alessandro Saviantoni e Adriana Zucca.

La mostra sarà inaugurata con il vernissage di sabato 3 ottobre alle ore 17, con ingresso gratuito, presso la Sala Rossellini, in via Duca degli Abruzzi 197 a Ladispoli.

“Un mare di colori” non sarà soltanto un’esposizione da visitare. Durante i giorni della manifestazione saranno infatti organizzati anche laboratori creativi gratuiti di mosaico, bassorilievo botanico e pittura sperimentale, offrendo ai partecipanti la possibilità di avvicinarsi direttamente alle diverse tecniche e di vivere l’arte in maniera attiva.

La mostra sarà aperta al pubblico dalle ore 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 19. La cura dell’esposizione è affidata a Filippo Conte, delegato alle mostre del Comune di Ladispoli, mentre la direzione artistica è di Elena Toma.

L’appuntamento rappresenta un’occasione per valorizzare il lavoro degli artisti e, allo stesso tempo, creare uno spazio di incontro tra arte, cultura e territorio, attraverso un programma che affianca all’esposizione momenti di partecipazione e attività laboratoriali aperte al pubblico.

Per informazioni è possibile contattare il 350 1603074 oppure scrivere all’indirizzo e-mail giun.design@gmail.com.