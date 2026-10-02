Non soltanto un hobby, ma un momento di relax, creatività e amore

Dalla storica “Merceria Rosanna” di Cerveteri workshop su come realizzare una borsa all’uncinetto –

Non solamente un hobby, ma un momento di relax, creatività e amore. La voglia di dedicarsi del tempo per creare da gomitolo di filo, qualcosa di proprio, unico e inimitabile. La storica Merceria Rosanna di Largo Almunecar a Cerveteri apre le porte ad un pomeriggio eccezionale: un workshop per imparare a realizzare una Borsa Uncinetto con frange. Un’iniziativa che non ha un target d’età, perché l’arte non ha età, proprio come la magia di saper realizzare dei lavori ad uncinetto.

“Dal 1970 la nostra Merceria è diventata un punto di riferimento non soltanto per Cerveteri ma per tutto il comprensorio per tutto ciò che riguarda articoli di merceria, forniture per sarti e ogni tipologia di tessuto – ha dichiarato Ernesto Emili della Merceria Rosanna – cosa si può fare con l’arte dell’Uncinetto lo abbiamo ben appreso durante l’ultima Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti, con le due meravigliose sculture realizzate interamente a mano dalle Uncinettine di Cerveteri. Chiaro che con il nostro workshop non puntiamo a raggiungere il loro livello, ma sicuramente inizieremo a capire insieme come poter creare qualcosa di speciale con le nostre mani come può essere una borsa a frange”.

Appuntamento per giovedì 22 ottobre in Merceria, per informazioni, prenotazioni e costi contattare il numero 069951344 oppure il 3382209898