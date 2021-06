Share Pin 0 Condivisioni

L’evento, patrocinato da Fratelli d’Italia, si è svolto all’esterno della libreria Mondadori di Viale Italia n.124

di Marco Di Marzio

Ladispoli, presentato ieri il libro di Giorgia Meloni –

E’ stato presentato ieri pomeriggio a Ladispoli, presso la libreria Mondadori di Viale Italia n.124, il nuovo libro di Giorgia Meloni dal titolo “Io sono Giorgia – Le mie radici, le mie idee”.

Di fronte ad una buona partecipazione di pubblico, nel rispetto delle normative antiCovid, l’evento, patrocinato da Fratelli d’Italia, si è svolto all’esterno del locale, all’interno del grande marciapiede che caratterizza il tratto in alto del corso principale della città.

Presenti molte autorità istituzionali, tra cui consiglieri regionali del gruppo FDI e comunali, anche dello schieramento di opposizione all’attuale amministrazione municipale in carica. Ospite Arianna Meloni, sorella della leader di Fratelli d’Italia.

“Ho visto troppa gente parlare di me e delle mie idee per non rendermi conto di quanto io e la mia vita siamo in realtà distanti dal racconto che se ne fa. E ho deciso di aprirmi, di raccontare in prima persona chi sono, in cosa credo, e come sono arrivata fin qui.” Nel libro, Giorgia Meloni parla per la prima volta di sé a tutto tondo. Delle sue radici, della sua infanzia e del suo rapporto con la mamma Anna, la sorella Arianna, i nonni Maria e Gianni e del dolore per l’assenza del padre; della passione viscerale per la politica, che dalla “sua” Garbatella l’ha portata prima al Governo della Nazione come Ministro e poi al vertice di Fratelli d’Italia e dei Conservatori europei; della gioia di essere madre della piccola Ginevra e della storia d’amore con Andrea; dei suoi sogni e del futuro che immagina per l’Italia e per l’Europa. Ma affronta anche, con la schiettezza e la chiarezza che la caratterizzano, temi complessi come la maternità, l’identità e la fede. Un racconto appassionato e appassionante, scandito nei titoli da quel tormentone nato per essere ironico ma diventato un manifesto identitario. Passato, presente e futuro del leader politico sul quale sono puntati gli occhi di molti, in Italia e non solo.

“Fratelli d’Italia è qui oggi per sostenere il territorio e aiutare Giorgia Meloni ad entrare nelle case di tutti quanti noi, siamo in qui in questo pomeriggio per ribadire che la storia di Giorgia è la storia di tutti noi e che presto porterà a governare a tutti i livelli” – ha affermato la presente consigliera regionale FDI Chiara Colosimo intervistata dalla redazione di Baraondanews prima dell’inizio della presentazione.

Parole alle quali hanno fatto eco quelle pronunciate dal Consigliere Comunale FDI Giovanni Ardita, anch’egli intervistato dalla nostra redazione, affrontando per l’occasione il tema della politica locale: “Come prima cosa noi vogliamo sempre ricordare l’impegno dimostrato dai consiglieri regionali e da Giorgia Meloni che nel 2017 è stata la prima a credere nella vittoria del Sindaco Alessandro Grando. Noi facciamo una politica di destra, portando avanti quei valori insegnati anche dalla Meloni, e saremo coerenti nel portare avanti il programma. Noi crediamo solo nel centrodestra e mai in un centrosinistra che entra nel centrodestra”.

Segue link video dell’intervista Colosimo-Ardita

