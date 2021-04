Share Pin 9 Condivisioni

Ladispoli posizionati i primi quattro centri per la raccolta di olii vegetali esausti

Sono stati posizionati in questi giorni i primi quattro nuovi centri di raccolta mobili per conferire gli oli vegetali esausti. Attualmente i cittadini potranno conferire nelle postazioni che si trovano adiacenti a: Conad Superstore in viale EuropaCarrefour via GlasgowCarrefour via AnconaEurospin Palo Laziale.

L’olio di frittura contiene e veicola sostanze inquinanti che derivano dalla combustione, un chilo di olio vegetale esausto può inquinare una superficie d’acqua di 1.000 metri quadrati. Il corretto smaltimento, invece, consente di riciclarli per l’uso industriale, per produrre, ad esempio, lubrificanti e saponi.

A giorni saranno posizionati ulteriori centri di raccolta per conferire gli oli esausti che verranno tempestivamente comunicati.