Share Pin 1 Condivisioni

I positivi nella città sono 293

Fiumicino, il sindaco: “A Pasqua e Pasquetta verranno intensificati i controlli” – la nota stampa:

“Si è da poco conclusa la nuova riunione del Coc, il Centro operativo comunale, per l’organizzazione dei controlli in vista del prossimo weekend che coincide con le festività pasquali”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Pur avendo stabilito il Governo che dal 3 al 5 aprile – spiega – tutta Italia sarà zona rossa, quindi con il divieto di spostarsi tra Comuni se non per motivi di necessità, rischiamo nelle giornate di Pasqua e Pasquetta, complice anche il bel tempo previsto, l’afflusso di migliaia di persone, soprattutto sulle nostre spiagge. Per questo ho chiesto a tutte le forze dell’ordine intervenute alla riunione e ai volontari maggiori controlli proprio in quelle giornate più a rischio, con una maggiore attenzione a tutti i luoghi più esposti, come le spiagge, la darsena e il centro storico, e alle principali arterie di accesso al nostro Comune. Come fatto in precedenza, nei tre giorni di zona rossa ho deciso inoltre di mantenere i parchi comunali chiusi, così da evitare la possibilità di picnic o assembramenti”.

“Purtroppo – aggiunge il sindaco – da varie settimane il numero dei contagi nel nostro territorio non accenna a scendere. Oggi, ad esempio, secondo i dati forniti dalla Asl Rm3, i positivi nel nostro territorio sono 293, cinque in più rispetto all’ultima comunicazione, di cui 149 uomini e 144 donne, con un’età media di 41 anni. Le località più colpite restano Isola sacra e Fiumicino con il 66% dei casi totali, seguite da Aranova all’8%. È dunque assolutamente necessario mantenere alta l’attenzione ed evitare tutte quelle situazioni che potrebbero diffondere il contagio del coronavirus. Ricordo che nel nostro territorio ci sono diverse postazioni dove è possibile effettuare tamponi, come in aeroporto o nei due centri gestiti dalla Misericordia a Piazzale Molinari a Fiumicino e a Palidoro, oltre al fatto che ospitiamo il più grande centro vaccinale d’Italia all’interno del parcheggio lunga sosta dell’aeroporto”.