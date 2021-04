Share Pin 0 Condivisioni

Pinsa a Ladispoli? Doppio Zero. Roberto Di Pietro e Famiglia ne azzeccano un’altra: oltre alle tonde da asporto e delivery, arriva anche la pinsa romana

Novità a Ladispoli, nasce la Pinsa di Doppio Zero Pizza. Si, perché Roberto Di Pietro e Famiglia ne hanno azzeccata un’altra: la pinsa romana, preparata nel laboratorio di Via Messico e consegnata direttamente a domicilio, oppure da asporto, insieme alle classiche e ormai famose pizze tonde di Doppio Zero.

Pinsa a Ladispoli: asporto e consegne a domicilio tutte le sere

Per ordinare pizze tonde e pinsa romana con servizio take away e delivery basta chiamare i numeri 06 99 10 561 oppure 350 00 96 668 o, ancora più facile, collegarsi alla pagina facebook di Doppio Zero oppure tramite il portale Baraonda Food e ordinare cliccando direttamente qui cominciando subito a riempire il proprio carrello acquisti e scegliendo orario e modalità di consegna.

Per avere sempre a portata di mano le novità e il listino prezzi di Doppio Zero e basta consultare il menù on line. Da provare anche i nuovi “Pizza Burger“, una delle ultime e originali proposte.

Una passione di famiglia…

Roberto, Alessio e Andrea una ne fanno e cento ne pensano. Neppure un anno dopo l’apertura, insieme a Marco Shehata, della terza pizzeria a Ladispoli (leggi di più su La Tonda Doppio Zero) è già operativa una rivoluzionaria novità: la “pinsa romana” by Doppio Zero Pizza. Dopo una breve chiusura per “lavori in corso”, infatti, il laboratorio DoppioZero ha già riaperto raddoppiando la proposta: pizze tonde, pinse romane, ma anche friggitoria e sfizi gourmet.

Il segreto della Pinsa Romana

La pinsa romana è un piatto nutriente, gustoso, leggero e particolarmente digeribile. Il motivo della sua leggerezza e della sua gustosità si trova nell’impasto che si contraddistingue dalla pizza per composizione e metodo di lavorazione. La ricetta della pinsa romana è unica e inconfondibile, oltre che altamente digeribile. Il segreto sta nella quantità d’acqua presente nell’impasto, che lo rende più leggero, friabile, e ancora più digeribile. Nella pinsa, infatti, l’acqua è presente per il 75-80% dell’impasto che viene ottenuto con una miscela di farine a cui viene aggiunto il lievito madre. Ad aumentarne la digeribilità è anche la lunga lievitazione, che può raggiungere le 72 ore.

Pinsa e Pizza a Ladispoli: i punti vendita Doppio Zero

Pizza in teglia e tavola calda: Viale Italia 71/A – tel 06 99 12 406

Pizza tonda e pinsa romana asporto e delivery: Via Messico 12 – tel 06 99 10 561 – 350 00 96 668

Pizza tonda delivery e al tavolo: “La Tonda” Via Palo Laziale, 93 – tel 06 8007 2748

