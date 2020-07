Condividi Pin 27 Condivisioni

L’attesa è conclusa. La famosa pizza tonda lievitata 72 ore servita ai tavoli di una pizzeria tutta nuova all’ingresso di Ladispoli in via Palo Laziale.

Finalmente aperta al pubblico, da stasera, La Tonda Doppio Zero.

Dopo la celebre pizza al taglio di Viale Italia e la pizza tonda a domicilio di Via Messico, il cappello da chef di Doppio Zero va a posizionarsi su un nuovo punto gastronomico, in Via Settevene Palo, proprio all’ingresso sud di Ladispoli nei pressi dell’oasi di Palo.

“La Tonda” è esattamente il tipo di pizzeria che si desidera trovare quando si pensa ad una “vera e propria pizzeria” da godere seduti al tavolo. Il restyling degli ambienti, gli arredamenti interni e i particolari sono stati curati dallo studio Nicola Moschetta Architetti, che ha già curato altri locali di successo del territorio, con un design di sicuro impatto e una gestione ottimale degli spazi interni ed esterni.

La Tonda Doppio Zero Ladispoli punta su un grande professionista: Marco Shehata

“La Tonda” non è solo una nuova pizzeria a Ladispoli, ma una location bella, elegante ma informale, eccezionalmente accogliente.

Con l’atmosfera della classica pizzeria italiana, e uno staff molto preparato a cui è affidato il servizio ai tavoli, guidato dalla sapiente direzione di Marco Shehata, “LA TONDA” segna un alto standard nel settore.

Shehata fa da anni parte della “famiglia Doppio Zero” e, come pizzaiolo, gli va attribuita parte del merito del successo dell’attività.

Sulla pizza c’è poco da aggiungere, è quella di Doppio Zero, lievitata 72 ore, super digeribile: una pizza che già in molti conoscono in tutta la provincia a nord di Roma.

Doppio Zero Ladispoli: da stasera ci si può sedere ai tavoli de “La Tonda”

Anche stavolta, Doppio Zero sembra aver centrato il bersaglio, rispondendo (e non è poco) al bisogno delle persone di uscire e di vivere il cibo come un’esperienza positiva e di sana interazione sociale, dopo la costrizione della quarantena, non del tutto scomparsa. Ovviamente, gli spazi e le direttive di servizio sono in perfetta coerenza con le disposizioni sanitarie vigenti.

Dopo una straordinariamente riuscita inaugurazione (l’8 luglio scorso), è attesa per oggi, 9 Luglio 2020, l’apertura al pubblico. Per prenotare un tavolo: 06.80072748

“La Tonda” Doppio Zero Ladispoli è aperta da questa sera in Via Palo Laziale n.93 a Ladispoli (RM).

Sicuro è che, come imprenditori, la Famiglia Di Pietro, sta facendo la propria parte sul rilancio commerciale del Litorale, riuscendo con qualche strana ricetta speciale a conquistare un pubblico sempre più affezionato. Nessuna alchimia particolare, ma solo tanta passione e competenza per ciò che si fa: la tanto ambita pizza, momento di gioia, di gusto e semplicità.

