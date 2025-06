La classifica dei totali delle multe emesse nei Comuni delle province di Roma e di Viterbo

Ladispoli, più della metà delle multe sono elevate per eccesso di velocità

Il Ministero degli Interni ha appena diffuso i dati relativi agli “incassi” dei Comuni italiani per le multe elevate per le violazioni del Codice della strada nel 2024

A prescindere dai valori assoluti, i dati pubblicati sono molto interessanti se ci si prende il tempo di analizzarli. Sono interessanti per gli importi che sembrano non dipendere dal numero degli abitanti. Come sono interessanti le notevoli differenze tra gli “incassi” totali tra le diverse città.

Cominciamo con i valori assoluti relativi alle province di Roma e di Viterbo.

Il Comune che, nel 2024, ha elevato più multe per le violazioni del codice della strada è Civitavecchia. Che ha elevato multe per 1.481.260,66 euro. Al secondo posto c’è Ladispoli, con un incasso pari a 1.241.579,22 euro. Medaglia di bronzo a Tarquinia. Che ha elevato multe per 795.949,00 euro.

Tra le città di interesse segnaliamo Santa Marinella, che è quinta con 572.289,60 euro. E Cerveteri, che è nona in questa particolare classifica, con 356.414,84 euro di multe elevate. Quasi tre volte e mezzo meno di quelle elevate a Ladispoli.

Questi sono i dati assoluti. E già ognuno può farsi una propria opinione sulla severità delle forze dell’ordine o, al contrario, del rispetto del “Codice della strada” da parte dei cittadini.

Per farvi avere un’idea migliore, proviamo ad analizzare questi numeri. Fornendo alcune chiavi di lettura. Ne usciranno dei valori che, come tutti i numeri, potranno essere interpretati in modo diverso, a seconda del personale punto di vista.

Cominciamo con rapportare queste cifre con il numero di abitanti delle città dove sono emesse le multe. Naturalmente una multa può anche essere emessa ad una persona di passaggio, o ad un villeggiante. Ma proviamo lo stesso a considerare questo rapporto

Scopriamo che la percentuale più bassa è per Cerveteri (38.083 abitanti). È come se per ogni cittadino avesse ricevuto una multa pari a 9,35 euro.

La percentuale più alta è per Tarquinia (15.953 abitanti). È come se per ogni cittadino avesse ricevuto una multa pari a 49,89 euro.

Nel mezzo ci sono Ladispoli (40.819 abitanti), con una media di 30,41 euro di multa per abitante, Civitavecchia (51.615 abitanti), con una media di 28,69 euro di multa per abitante, e Santa Marinella, con una media di 31,01 euro di multa per abitante.

Infine consideriamo un altro parametro utile per interpretare meglio quei totali di multe comminate. I Comuni devono specificare sempre la natura della loro multa. Cioè, per quale reato la sanzione viene comminata. In particolare, deve specificare se la multa viene elevata per eccesso di velocità, o per un qualsiasi altro reato. Vediamo le motivazioni delle multe nelle cinque città che abbiamo preso in considerazione. Credo che sarete molto sorpresi anche voi dei numeri che vi esporremo.

Cominciamo dal Comune di Cerveteri. Tutti i 356.414,84 euro di multe sono stati comminati per reati diversi dall’eccesso di velocità. Praticamente, a Cerveteri, nel 2024, non è stata elevata nessuna multa per eccesso di velocità.

E nella vicina Ladispoli? La situazione è completamente diversa. Dei 1.241.579,22 euro di multe emesse, ben 691.375,22 euro si riferiscono a multe elevate per eccesso di velocità, Stiamo parlando che il 55,68% delle multe elevate a Ladispoli, sono relative a sanzioni contro la velocità eccessiva. E’ sicuramente un dato molto preoccupante.

Una situazione simile a Cerveteri la ritroviamo a Santa Marinella. Dove, nel 2024, nessun automobilista ha ricevuto una multa per eccesso di velocità.

A Civitavecchia le multe per eccesso di velocità sono state pari a 357.676,37 euro. Cioè, il 24,14% del totale delle multe elevate. Ancora meno, percentualmente parlando, le multe per eccesso di velocità elevate Tarquinia. Sono state pari a 357.676,37 euro. Cioè, solo l’ 11,67% del totale delle multe pagate.