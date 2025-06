Un momento di festa, condivisione e consapevolezza ambientale che ha visto protagonisti gli studenti della scuola secondaria di primo grado

Si è svolta questa mattina, mercoledì 4 giugno, presso la Sala Multimediale dell’Istituto Comprensivo Giovanni Cena di Cerveteri, la cerimonia di chiusura dei Progetti promossi da Scuolambiente in collaborazione con il Comune di Cerveteri. Un momento di festa, condivisione e consapevolezza ambientale che ha visto protagonisti gli studenti della scuola secondaria di primo grado.

I progetti, “Vivere il Mare” e “Girovagando nel Territorio”, hanno coinvolto attivamente le classi prime e terze in un percorso educativo esperienziale, volto alla scoperta e alla tutela del patrimonio ambientale e marino del territorio ceretano. Attraverso uscite didattiche, incontri formativi e laboratori creativi, i ragazzi hanno potuto approfondire il valore dell’ecosistema, imparando il rispetto dell’ambiente come forma di cittadinanza attiva.

Nel corso della cerimonia, gli studenti hanno raccontato le esperienze vissute, condividendo le riflessioni maturate e i risultati dei loro progetti. A coronamento della giornata, sono stati consegnati attestati di partecipazione a tutti i ragazzi, come riconoscimento per l’impegno e la passione dimostrata.

A portare il saluto istituzionale e a premiare gli studenti, l’Assessora alla Pubblica Istruzione del Comune di Cerveteri, Federica Battafarano, che ha dichiarato:

È sempre un’emozione partecipare ai Progetti di Scuolambiente. Oggi abbiamo premiato non solo l’impegno degli studenti, ma anche un’idea di scuola che sa essere viva, aperta al territorio e capace di educare alla sostenibilità. I miei più sinceri complimenti alla Dirigente, ai docenti, ai volontari dell’Associazione Scuolambiente e soprattutto ai ragazzi, veri protagonisti di questo bellissimo percorso. Investire in educazione ambientale significa investire nel futuro. L’alleanza educativa tra scuola, istituzioni e associazioni consente di promuovere progettualità virtuose come questa.”

L’evento si è concluso tra applausi, sorrisi e un forte messaggio di speranza e responsabilità: l’ambiente si protegge ogni giorno, partendo proprio dalla consapevolezza dei più giovani. Il Comune di Cerveteri rinnova il suo impegno al fianco della scuola e delle realtà associative che, come Scuolambiente, promuovono con passione una cultura sostenibile, ecologica e partecipata.