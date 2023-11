Ladispoli, piste ciclabili: nessun confronto dell’amministrazione con i quartieri e con il consiglio comunale

Il Partito Democratico Ladispoli, in una nota, commenta la realizzazione delle piste ciclabili da parte dell’amministrazione: “Sono in corso dall’Estate passata i lavori per la realizzazione a Ladispoli di nuove piste ciclabili (le ultime erano state fatte nel 2016). Premesso che siamo assolutamente a favore delle piste ciclabili e dei percorsi pedonali, riteniamo discutibili le modalità di esecuzione. Fin dall’inizio tecnici e cittadini hanno mostrato perplessità sui percorsi scelti, sugli effetti negativi rispetto alla residua sede stradale, sul materiale usato e sulle modalità di svolgimento dei lavori”.

“Potevano essere fatte scelte diverse – continua il comunicato del Circolo intitolato a Luciano Colibazzi – soprattutto se fossero state fatte consultazioni che avessero coinvolto sia i quartieri sia le Commissioni dei Consiglieri Comunali”.

“Chiediamo che i progetti residui siano portati al confronto in Commissioni e Consigli Comunali aperti ai cittadini. Si può fare meglio, per evitare rischi alla sicurezza della circolazione e per evitare di spendere soldi pubblici (del Comune e della Regione) in progetti che potrebbero risultare difettosi nei materiali e poco utilizzati dai cittadini” concludono i dem.