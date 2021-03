Share Pin 119 Condivisioni

Ladispoli piange la scomparsa di Giuseppe Davoli –

Ladispoli piange la scomparsa di Giuseppe Davoli, venuto a mancare all’affetto dei suoi cari all’età di 82 anni.

A renderlo noto il gruppo Facebook Ladispoli Città, che attraverso un post divulgato pochi istanti fa comunica quanto segue: “Il gruppo LADISPOLI Città fa le più sentite condoglianze alla famiglia Davoli per la scomparsa di Giuseppe Davoli, per i vecchi ladispolani detto “Peppino Girella”, molto impegnato in città sia in politica che nello sport come dirigente di calcio locale. Un abbraccio a tutti i suoi famigliari. Rip. Peppe.

“Per la data e il giorno dei funali – fa sapere sempre il gruppo social – c’è da attendere la comunicazione della famiglia”.