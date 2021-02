Share Pin 16 Condivisioni

Arbitrerà il match femminile tra Milan e San Marino

Ladispoli, per il fischietto Andrea Ancora si accendono le telecamere di Sky Sport

Per il fischietto di Ladispoli Andrea Ancora si accendono le telecamere di Sky sport. Domani alle 12 30 infatti dirigerà il match di calcio femminile tra Milan vs San Marino. E’ la terza volta in questa stagione che il promettente arbitro ladispolano finisce su TV nazionali.

La sua stagione nel CAN di C sta proseguendo con buoni risultati nonostante il periodo difficile per allenarsi con le restrizioni causate dal covid. Ancora svolge i consueti allenamenti tra Ladispoli e Ostia Lido.

