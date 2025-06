Al via il piano di sorveglianza e assistenza sulle spiagge libere

Ladispoli, parte “Estate Sicura 2025”

“Il 2024 ha confermato che la sicurezza in mare è una priorità assoluta. Nel 2025 saremo ancora più efficaci nel garantire protezione e assistenza ai nostri bagnanti.” Con queste parole il sindaco Alessandro Grando ha annunciato l’avvio di “Estate Sicura 2025”, il piano di sorveglianza e soccorso attivo da domenica 15 giugno su tutte le spiagge libere del litorale, da Marina di San Nicola a Torre Flavia.

Il progetto, operativo fino a settembre, è sostenuto dal contributo della Regione Lazio e si avvale della collaborazione costante della Guardia Costiera di Ladispoli.

“Lo scorso anno – ha aggiunto il Sindaco Grando – sono stati effettuati numerosi salvataggi e interventi tempestivi, che hanno permesso di garantire la sicurezza sulle nostre spiagge. Questi risultati ci spingono a fare ancora meglio nel 2025, con l’obiettivo di offrire una stagione estiva ancora più sicura, efficiente e accessibile per tutti”.

Il servizio sarà attivo nei fine settimana a giugno e a settembre. Da luglio ad agosto tutti i giorni dalle 10:00 alle 14:00 e dalle 15:00 alle 18:00 nelle spiagge con postazioni.

Il piano prevede quattro postazioni di salvataggio attrezzate situate a Marina di San Nicola, Palo Laziale, quartiere Caere Vetus e sulla spiaggia adiacente allo stabilimento La Baia. Tutte le postazioni saranno dotate di torrini di avvistamento, attrezzature di primo soccorso, passerelle per l’accesso al mare e sedie job per garantire la fruibilità della spiaggia anche alle persone con disabilità motorie. Il servizio sarà attivo nei soli fine settimana durante il mese di giugno, per poi proseguire quotidianamente a partire da luglio. Da luglio ad agosto tutti i giorni dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 18 nelle spiagge con postazioni.

“Come nella passata stagione – ha dichiarato Pierpaolo Perretta, consigliere delegato al Demanio Marittimo – tornano le unità cinofile di salvataggio nei fine settimana presso la spiaggia di Torre Flavia. Spiagge Sicure 2025 è un impegno concreto per la tutela di tutti, ma è altrettanto fondamentale che bagnanti e turisti adottino comportamenti responsabili per vivere in sicurezza questa splendida risorsa naturale che è il mare”.

Il coordinamento del progetto, tramite una rete radio, che mette in contatto tutti gli attori del territorio per un intervento diretto in caso di incidenti è affidato alla associazione di protezione civile Dolphin, che inoltre mette a disposizione le proprie unità nautiche e volontari specializzati con oltre trent’anni di esperienza nel soccorso in mare, lungo il litorale di Ladispoli.