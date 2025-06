“Non si ferma il nostro impegno dopo l’approvazione da parte del Consiglio Regionale del Lazio della proposta di legge regionale n. 139, relativa agli interventi a favore dei soggetti affetti dalla malattia celiaca e dalla sua variante dermatite erpetiforme, di cui ho avuto l’onore di essere promotore.

Oggi nella Sala Mechelli, presso il palazzo del Consiglio Regionale del Lazio in Via della Pisana, presenteremo la legge approvata e tutti i suoi dettagli: lo faremo insieme ai vertici dell’Associazione Italiana Celiachia del Lazio, che ci ha accompagnato in tutto questo cammino, facendosi portavoce di istanze e necessità dei pazienti celiaci.

L’appuntamento è alle ore 16, ed auspico la presenza di cittadini, associazioni ed enti che si occupano del tema: ricordo che nel provvedimento è stata prevista una copertura finanziaria pari ad un milione di euro. L’obiettivo è quello di continuare a dare risposte concrete agli oltre 24 mila celiaci del Lazio”, così in una nota Marco Bertucci, Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio.