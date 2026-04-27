Svolta storica a Ladispoli: l’ex sindaco Crescenzo Paliotta annuncia le dimissioni e affida ai social il suo saluto alla comunità

Ladispoli, Paliotta lascia il Consiglio comunale dopo oltre mezzo secolo: “Il valore di un cammino condiviso” –

Si chiude un’epoca politica a Ladispoli. Dopo oltre 50 anni di attività istituzionale, Crescenzo Paliotta ha rassegnato le dimissioni da consigliere comunale, segnando la fine di un lungo percorso che ha accompagnato la crescita della città fin dai suoi primi anni come Comune autonomo.

A comunicare ufficialmente la decisione è stato lo stesso Paliotta attraverso un messaggio pubblicato sui propri canali social, in cui ha voluto ripercorrere le tappe principali della sua esperienza amministrativa e ringraziare la comunità.

“Come già noto ho presentato in questi giorni le dimissioni da Consigliere Comunale. È una scelta che arriva dopo molti anni di presenza nell’istituzione che rappresenta la nostra città”, ha scritto Paliotta, sottolineando il peso e il significato della decisione.

Nel suo lungo intervento, l’ex sindaco ha espresso gratitudine verso cittadini e sostenitori: “Ringrazio chi in questi giorni mi ha fatto arrivare attestati di stima e naturalmente chi in tutti questi anni mi ha sostenuto e dato fiducia, permettendomi di ricoprire ruoli nei quali spero di aver trasmesso valori positivi”.

Paliotta ha poi ricordato con emozione gli inizi della sua carriera politica, quando a soli trent’anni fu eletto sindaco di una Ladispoli ancora agli albori: “Ho avuto a trent’anni l’inaspettata possibilità di essere eletto sindaco di una città con pochi abitanti e appena costituita come Comune autonomo”.

Un’esperienza che, come lui stesso evidenzia, si è ripetuta negli anni successivi, accompagnando la trasformazione del territorio: “Con molti altri amministratori Ladispoli ha percorso un lungo cammino che l’ha portata ad essere oggi uno dei centri più importanti della provincia, una realtà viva e piena di opportunità”.

Non sono mancati riferimenti alle difficoltà affrontate nel tempo: “Ci sono stati momenti difficili, ci sono ancora oggi lacune da colmare”, ha ammesso, ribadendo però la fiducia nella comunità locale, descritta come ricca di “energie e valori positivi come la solidarietà e la grande capacità di accoglienza”.

Nel suo messaggio emerge anche una visione chiara per il futuro della città: “Sono sicuro che su questa strada Ladispoli potrà ancora essere una città aperta al mondo, dove nessuno deve sentirsi padrone”.

Il saluto si chiude con un’immagine simbolica e carica di significato: “Una città nuova con un cuore antico e pieno di storie ancora da raccontare”.

Con le dimissioni di Crescenzo Paliotta si conclude dunque una lunga stagione politica che ha segnato profondamente la storia amministrativa di Ladispoli, lasciando spazio a una nuova fase ma anche a un’eredità fatta di esperienza, memoria e identità condivisa.