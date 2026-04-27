Dall’8 la 10 maggio, Cerveteri in festa per San Michele Arcangelo: tradizione, fede e comunità protagoniste

Tre giorni di celebrazioni tra riti religiosi, eventi culturali, musica e tradizioni popolari per riscoprire l’identità e lo spirito di comunità nel cuore della città

Dall’8 la 10 maggio, Cerveteri in festa per San Michele Arcangelo: tradizione –

Cerveteri si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: la Festa di San Michele Arcangelo 2026. Un evento che, come sottolineato dalla Pro Loco cittadina, rappresenta molto più di una semplice ricorrenza religiosa, configurandosi come un momento di identità collettiva e riscoperta delle radici.

Nel comunicato ufficiale diffuso dalla Pro Loco, il presidente Giammarco Meucci evidenzia il senso profondo della manifestazione: la volontà di “richiamare tutta Cerveteri dentro le sue mura”, creando un’occasione per rafforzare il legame tra cittadini, storia e territorio .

La festa, dedicata al Santo Patrono, affonda le sue radici in una tradizione millenaria che unisce la dimensione religiosa a quella popolare. Un momento di gioia condivisa, capace di riunire generazioni diverse all’insegna della solidarietà, dell’accoglienza e della convivialità .

Il programma: quattro giorni di eventi

Le celebrazioni prenderanno il via già giovedì 7 maggio con un’anteprima solenne, tra messe e un concerto teatrale multimediale dedicato alla figura di San Michele .

Venerdì 8 maggio, giorno del Santo, sarà il cuore religioso della manifestazione: messe nelle principali chiese cittadine, eventi culturali e la tradizionale processione per le vie del centro storico, che culminerà con la benedizione della città .

Il fine settimana del 9 e 10 maggio vedrà invece un’esplosione di iniziative: stand enogastronomici, visite guidate, spettacoli teatrali, concerti, mostre artistiche e giochi popolari. Tra gli appuntamenti più attesi, la “Caccia al tesoro” tra i vicoli del centro, le competizioni tra rioni e la suggestiva “Corsa delle Carrozzelle” .

Non mancheranno momenti dedicati alla musica e allo spettacolo, con esibizioni live e il gran finale domenica sera con uno show tributo a Renato Zero, seguito dallo spettacolo pirotecnico che chiuderà ufficialmente la festa .

Una festa che unisce

Il filo conduttore dell’intero programma è la partecipazione collettiva. Come evidenziato dagli organizzatori, la Festa di San Michele vuole essere un’occasione per “riconnettersi con la nostra storia, con il nostro paesaggio e soprattutto tra di noi” .

Tra fede, arte e tradizione, Cerveteri si prepara dunque a vivere giorni intensi, confermando ancora una volta il valore delle proprie radici e la forza di una comunità capace di ritrovarsi unita sotto il segno del suo Santo Patrono.