 Ladispoli, nuovo appuntamento con Nati per Leggere al Mare

Giovedì 10 agosto al Columbia alle ore 10:00 arriva un nuovo appuntamento con Nati per Leggere al Mare

“Gentili amici, dopo le letture della scorsa settimana, durante le quali abbiamo festeggiato le bambine curiose, vi aspettiamo per un nuovo appuntamento al Columbia con il Circolino di lettura, Nati per Leggere al Mare!” scrive in una nota lo staff della Biblioteca Comunale di Ladispoli “Peppino Impastato”.

“Giovedì 10 agosto alle ore 10:00, noi bibliotecarie supportate dal Gruppo Volontari NPL di Ladispoli, leggeremo per voi tanti libri diversi: storie divertenti, racconti appassionanti e… tanto altro!” continuano i membri del gruppo.

“Perché, anche se siamo ad agosto, la lettura e i libri non vanno in ferie…Anzi possono farvi tanta compagnia nelle vostre giornate di svago e riposo”.

“Siete pronti a partecipare?”

“Genitori! – continua la nota – Ricordate che il tempo dedicato alla lettura ad alta voce è un momento divertente da trascorrere con i bambini, ma è anche uno spazio condiviso di riflessione, ascolto e amore che avvicinerà voi e i vostri figli e porrà le basi per renderli futuri lettori! La Sala Ragazzi della Biblioteca può sostenervi e aiutarvi in questa attività perché è ricca di libri ed albi illustrati pronti per essere presi in prestito e sfogliati con i vostri piccoli!”

“Vi aspettiamo tutti i giovedì alle ore 10:00 al Columbia Beach!”