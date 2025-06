Ladispoli, notte di Ferragosto: anche quest’anno festa all’insegna del divertimento e della sicurezza –

Anche quest’anno, Ladispoli si prepara a un Ferragosto all’insegna del divertimento e della sicurezza, abbandonando i tradizionali falò in favore di eventi che coinvolgeranno sia giovani che famiglie. Come riportato da Civonline, il sindaco Alessandro Grando e l’assessore al Turismo Marco Porro hanno delineato un calendario ricco di iniziative pensate per animare la spiaggia e le piazze della città balneare.

Il 14 agosto, la musica avrà un ruolo da protagonista con il Trio Monti che si esibirà in piazza, mentre il giorno successivo sarà la volta di Dj Osso, un nome amato dai giovani più “maturi”. Questi concerti non solo promettono di intrattenere, ma anche di ricreare un’atmosfera festosa simile a quella dello scorso anno, quando l’evento ha riscosso un grande successo sulla spiaggia libera di Marina di Palo.

Pierpaolo Perretta, delegato alla Pianificazione della costa, ha espresso l’intento di replicare l’esperienza positiva, sottolineando l’importanza di creare un ambiente sicuro per tutti. La mancanza dei falò, infatti, mira a prevenire qualsiasi rischio associato a incendi, mantenendo però alta la qualità del divertimento estivo. Inoltre, dopo il collaudato bagno di mezzanotte, i partecipanti potranno godere di una serata sotto le stelle, creando ricordi indimenticabili lungo la costa.

Non solo svago, però. Questo Ferragosto si inserisce in un progetto più ampio di valorizzazione del litorale ladispolano e della “Blue Economy”, mirando a promuovere il pescato locale e le tradizioni legate alla pesca. «Abbiamo ideato un cartellone estivo che mette in risalto le tematiche legate al nostro mare e alla nostra cultura», ha dichiarato Perretta. L’inizio del programma estivo sarà segnato dal “Blue Fish” a ridosso delle festività di San Pietro e Paolo, il 29 giugno.

Con queste iniziative, Ladispoli dimostra di saper coniugare tradizione e innovazione, offrendo un Ferragosto che celebra il divertimento responsabile e l’amore per il mare. La spiaggia, quindi, si preannuncia come un palcoscenico ideale per le famiglie e i giovani desiderosi di festeggiare in sicurezza, senza rinunciare al buon cibo e alla bellezza del paesaggio costiero.