Dal 13 giugno torna a Ladispoli la tradizione del BOOKCROSSING con #circolibriamo –

Dalla Biblioteca comunale Peppino Impastato di Ladispoli riceviamo e pubblichiamo:

Cari amici della Biblioteca e cittadini di Ladispoli,

siamo molto felici di annunciarvi che quest’estate torna la tradizione del BookCrossing!

Con la seconda edizione di #circolibriamo, a partire dal 13 giugno e per tutta l’estate, libereremo tantissimi libri per tutto il territorio: storie d’amore, gialli, inchieste giornalistiche, saggi, classici senza tempo, storie per bambini, fumetti etc etc…insomma ce n’è per tutti gusti!

Il BookCrossing, che letteralmente significa ” far viaggiare/incrociare un libro”, è un modo per promuovere la lettura e creare comunità: attraverso iniziative come queste la Biblioteca “Peppino Impastato” esce dalle proprie mura per raggiungere tutti i cittadini, i villeggianti e le persone che si trovano a visitare il nostro territorio dando loro la possibilità di trascorrere qualche ora di piacevole lettura.

Troverete tanti libri lasciati con cura in ogni angolo della città e nei tanti luoghi del vivere quotidiano: le panchine di Viale Italia, dei giardini o del lungomare, il bosco di Palo, i negozi, gli stabilimenti, il carrello della spesa, i bar, la stazione, il sedile di un autobus … praticamente ovunque!

Ogni libro sarà lì per voi: aspetta solo di essere preso, letto, liberato di nuovo oppure conservato nelle vostre case se lo avete particolarmente amato!

Con il BookCrossing Ladispoli si trasforma in una Biblioteca a cielo aperto!