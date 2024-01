L’evento SeaArt è stato un successo: tanta l’affluenza. Una cosa è certa, Ladispoli non ha dimenticato Marco Vannini

Tre giorni di arte e cultura nel ricordo di Marco Vannini. SeaArt, la mostra organizzata da Luisana Leone, è stata un successo. La tanta affluenza ha dimostrato, semmai ce ne fosse stato bisogno, che Ladispoli non ha dimenticato Marco.

di Giorgio Ripani

L’esposizione, tenutasi lo scorso fine settimana, ha coinvolto oltre 30 artisti che hanno presentato le proprie opere a tema marino. A queste si sono aggiunte performance canore e musicali che hanno creato un clima unico; da brividi l’applauso al termine di un pezzo del repertorio classico sotto gli occhi di mamma Marina e papà Valerio che hanno partecipato all’evento.

“Sono molto emozionata oggi – ha detto mamma Marina, intervistata dalla redazione di Baraondanews.it – per anni ho dovuto lottare e ora tutto quello che ho represso sta uscendo fuori. Questa sera mi sento molto emozionata perché è come se lo spirito di Marco fosse qui. Per me questo è fondamentale perché oltre alla lotta che noi abbiamo fatto, il nostro intento era che rimanesse il ricordo di Marco. Marco questa sera è qui tra noi colmato di arte e cultura, quello che era lui”.

Dopo il finissage di domenica, abbiamo raggiunto anche Luisana Leone che ha dichiarato: “E’ stato fantastico. Ho ancora le emozioni addosso, è stato un momento intenso. Sono soddisfatta perché abbiamo ottenuto quello che volevamo. Sono felice. C’è stato parecchio movimento e curiosità. Ci sono stati ragazzi arrivati da Anzio, da Canale Monterano, da Roma. E’ impossibile dimenticare Marco e questo è il mio modo per dimostrargli che gli voglio bene”.

Il teatro Marco Vannini, in questi 3 giorni, è stato inondato da tante sensazioni diverse che hanno creato un clima unico in cui si rincorrevano nostalgia e gioia. Forse non è vero che proprio tutto passa. Forse, a volte, qualcosa resta.