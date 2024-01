Bruciare le calorie con il ritmo della musica, spinning che passione!

Nel team della Palestra La Palma, di Ladispoli, c’è anche il campione italiano, over 50, della categoria Man’s phisique di bodybuilding, Ivano Aloisi, che è anche personal trainer e istruttore fitness, tanto da essere un referente nazionale dei corsi di certificazione in quanto esaminatore. La sua passione principale è lo spinning, attività nella quale esprime tutta la sua grinta e la sua lunga esperienza ed è facile incontrarlo nella palestra La Palma proprio mentre, in sella alla bike, guida una lezione di spinning!

“L’istruttore crea un programma e un percorso, come se fosse un viaggio immaginario, guidato dalla musica“ racconta Aloisi che sottolinea “ lo spinning non solo riesce a fondere corpo e mente ma apre una sfida contro sé stessi, dove nessuno arriva per primo e nessuno arriva per ultimo ma si arriverà tutti insieme, ognuno con il proprio viaggio mentale. Chiaramente con carichi diversi e con frequenze cardiache diverse ma tutti avranno un obiettivo comune!” E i punti di forza dello spinning quali sono? “La vera fonte di energia è il fattore mentale in relazione allo sforzo” afferma Ivano Aloisi “qui entra in gioco l’istruttore, il trasporto che riesce a creare durante uno sforzo, perché la fatica da sopportare è una sfida che va mantenuta per tutto il tempo della lezione mentre la musica dà il ritmo e bisogna spingere sulla bike e non mollare. Ecco perché è importante la comunicazione dell’istruttore, saper trascinare mentalmente le persone nell’andare sotto sforzo. La fatica non è per tutti non è mentalmente accettata ma se presa in un certo modo, e controllata, diventa quasi un piacere. A fine lezione si vive una sensazione bellissima e la soddisfazione personale è davvero grande. Lo spinning non aiuta solo a perdere peso o a migliorare la circolazione ma porta anche una profonda sensazione di benessere e, poi, vedendo gli importanti cambiamenti e progressi personali genera quella motivazione che si rinnova ad ogni lezione. Lo spinning è adatto davvero a tutti e siccome qui, alla palestra La Palma, abbiamo a cuore prima la sicurezza e poi l’allenamento, c’è un colloquio personale dove valutare il lavoro da affrontare in base al fisico, alla pregressa preparazione agli obiettivi e solo poi, si passa all’importante settaggio individuale della bike, anche perché non abbiamo tutti la stessa postura. Lo spinning dà grande soddisfazione, ogni giorno mi raccontano dei cambiamenti e dei miglioramenti, sia fisici che emotivi. Tante problematiche come il sovrappeso, il colesterolo alto la pressione che non va’ come dovrebbe, grazie alle lezioni di spinning vengono corrette, i risultati arrivano e si vedono!”

Insomma, passione, una buna dose di grinta e si pedala a ritmo di musica verso l’obiettivo. E quando c’è una buona guida si superano obiettivi nemmeno immaginati. Lo spinning energizza e apre la mente e se il tuo obiettivo è perdere peso, allenarti, restare in forma o risolvere quelle criticità di salute dove l’allenamento è fondamentale, lasciandoti guidare dal meraviglioso ritmo della musica ecco, lo spinning, è proprio l’attività che fa per te.

