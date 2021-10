Con il trasferimento della mensa al Polifunzionale e alla Fumaroli la palestra poteva tornare a disposizioni delle società sportive ma il dirigente scolastico avrebbe detto no

Ladispoli: niente palestra per la Dinamo, a rischio la stagione sportiva –

L’ok della giunta all’uso temporaneo del Polifunzionale per consentire agli studenti della Corrado Melone di utilizzarla come refettorio, insieme a quella aperta alla Fumaroli, non risolve il problema dell’uso della palestra per le società sportive.

Mentre ieri sono scaduti i termini federali per le iscrizioni ai campionati giovanili che inizieranno nella seconda metà del mese di ottobre, l’Asd Dinamo Ladispoli si ritrova ancora oggi “fuori dall’unico impianto sul territorio idoneo ad ospitare campionati federali di categoria giovanile”.

“Impianto che – spiegano dalla Dinamo – è totalmente inutilizzato nelle ore pomeridiane, proprio quelle che servono a noi”.

A quanto pare, dall’ufficio sport del Comune avrebbero spiegato che “non è possibile assegnare la struttura alle associazioni sportive perché non è ancora pervenuto nessun ok formale per procedere in tal senso da parte del dirigente scolastico della Corrado Melone”.

“Noi siamo degli ingenui. Noi (e i nostri ragazzi) stiamo perdendo un’altra stagione (e non per il covid questa volta), qualcun altro sta perdendo la faccia”.