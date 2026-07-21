Ladispoli, nido di vespe rimosso da un comignolo. L’intervento delle Guardie Ecozoofile

Le Guardie Ecozoofile di FareAmbiente Ladispoli hanno concluso con successo un intervento per la rimozione di un nido di vespe che si trovava all’interno di un comignolo di un’abitazione di Ladispoli. L’operazione è stata effettuata in sicurezza. FareAmbiente ricorda ai cittadini di non tentare interventi autonomi utilizzando spray o altri metodi casalinghi. Le vespe potrebbero reagire in modo aggressivo, provocando anche punture multiple. Inoltre, per risolvere il problema è necessario asportare completamente il nido.

Ladispoli, nido di vespe rimosso da un comignolo. L’intervento delle Guardie Ecozoofile

In caso di nidi presenti in abitazioni, giardini o spazi pubblici, l’invito è quindi a mantenere le distanze e a rivolgersi a personale esperto. Avendo cura di proteggere anche gli animali domestici. Per segnalazioni è possibile contattare le Guardie Ecozoofile FareAmbiente Ladispoli inviando un messaggio al numero 391 1191668 oppure scrivendo all’indirizzo e-mail [email protected].