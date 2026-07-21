C’è anche un giovane talento di Cerveteri nel Velo Club Avezzano, formazione abruzzese che milita nella categoria Under 23 Elite. Si tratta del corridore Lorenzo Polise, entrato a far parte della squadra in questa stagione e già protagonista di risultati incoraggianti.

Il giovane atleta ha scelto di vestire i colori della formazione marsicana, trovando un ambiente che lo ha convinto fin dai primi mesi.

Il cerveterano Lorenzo Polise nel Velo Club Avezzano: “Punto a una stagione ricca di soddisfazioni”

«Sono molto contento di essere qui. Mi piace l’ambiente e lo spirito familiare che si respira all’interno del team. Personalmente mi sono posto l’obiettivo di fare bene, all’interno di una squadra competitiva e in continua crescita», ha dichiarato Polise.

Novità importanti anche a livello dirigenziale: da alcuni mesi il ruolo di team manager è stato affidato a Marco Cacciamani, dirigente di Valcanneto con una lunga esperienza nel ciclismo giovanile. Nel suo curriculum spicca la scoperta del campione Antonio Tiberi, che nel 2018 ha avuto alle sue dipendenze nelle categorie giovanili del Team Ballerini.

L’arrivo di Cacciamani rappresenta un ulteriore valore aggiunto per il Velo Club Avezzano, che punta a valorizzare giovani talenti come Lorenzo Polise e a confermarsi una realtà in costante crescita nel panorama ciclistico nazionale.