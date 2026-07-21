Un gruppo vocale di 40 elementi pronto ad esibirsi a Cerveteri in un appuntamento di spessore e qualità, ingresso gratuito

Un gruppo vocale straordinario: 40 cantori di età compresa tra i 18 e i 50anni sono pronti ad esibirsi in un concerto che spazierà dal pop internazionale ai grandi classici del pop e del rock, con incursioni nel gospel e nella musica popolare italiana e straniera. Domani, mercoledì 22 luglio alle ore 21:30 al Parco della Legnara, arriva il coro “Vocal Oddity”, gruppo nato a Roma nel 2018 e che si esibisce sotto la direzione del M° Raffaella Monza. L’ingresso è libero e gratuito.

Da Michael Jackson a David Bowie: il gruppo “Vocal Oddity” in concerto al Parco della Legnara a Cerveteri

“Proseguono gli appuntamenti dell’Estate Caerite 2026 – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – domani sera al Parco della Legnara avremo un gruppo musicale davvero straordinario: l’unico strumento che utilizzeranno per esibirsi è il proprio corpo. Un gruppo corale che sin dalla sua fondazione, avvenuta nel 2018 si è esibito nei più grandi palcoscenici italiani e con grande successo. Si spazierà dal pop, con brani di Michael Jackson, Elton John, David Bowie e i Beatles, passando per canti marinareschi, fino al gospel. In sostanza: i più grandi brani della musica mondiale saranno rivisitati in una maniera unica, affascinante ed accattivante”.