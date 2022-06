Ladispoli, Nicole Cicillini vince il Gran Prix di Perugia

Nicole Cicillini, campionessa ladispolana di moto di 22 anni, ha vinto la categoria Women’s Gran Prix ed è arrivata seconda per la Dunlop cup che si è tenuta nelò circuito di Magione, in provincia di Perugia. La centaura ha corso con una moto configurazione R3 cup quindi standard e dopo essersi qualificata col terzo tempo ha sbaragliato tutti in gara.

“Sono felice – spiega Nicole Cicillini – soprattutto in quest’ultimo periodo siamo in crescita a livello di guida. Mi mi sto allenando molto sia in palestra che sulla moto. Sono positiva e non vedo l’ora di scendere di nuovo in pista”.