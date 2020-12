Share Pin 0 Condivisioni

Ladispoli, Nicole Cicillini va forte anche sui Kart

“Un’incredibile esperienza si è conclusa ieri, la mia partecipazione alla gara del “CNV Centro Kzr” con Kart 125cc 2 tempi Rotax da oltre 24cv, nonché la mia seconda volta sul kart, è andata benissimo!”

Così la campionessa su due ruote di Ladispoli che aggiunge:

“Stampando la pole position in qualifica e un 4° posto in gara dovuto a qualche contatto. Questa è stata più di una vittoria correre insieme a piloti che partecipano a questo campionato molto più esperti di me e ricevere i loro complimenti è stato fantastico!”.