Il sindaco Montino: “Rispetto all’ultimo aggiornamento, i guariti superano i nuovi casi”

Coranavirus, a Fiumicino gli attualmente positivi sono 349

“I nuovi dati della ASL RM3 aggiornati ad oggi fotografano un totale di 349 casi nella nostra città”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“La buona notizia è che, rispetto all’ultimo aggiornamento, i guariti superano i nuovi casi – sottolinea il sindaco -: sono 49 le persone che non hanno più il virus, mentre sono 34 quelle che lo hanno appena contratto”.

“L’età media è ancora di 40 anni – prosegue Montino – ed è ancora tra Isola Sacra e Fiumicino che si concentra il numero maggiore di casi. Nelle due località, infatti, risiede il 69% delle persone positive. Le altre sono distribuite equamente nelle restanti località”.

“Le festività sono ormai vicinissime e tutti vorremmo trascorrerle con i nostri cari come abbiamo sempre fatto – conclude il sindaco -. Questo però, quest’anno non è possibile. Dobbiamo impedire al virus di diffondersi ulteriormente, quindi dobbiamo evitare assembramenti, i pranzi e le cene tipiche di questo periodo, gli spostamenti nei giorni di punta delle feste. Non possiamo permetterci che si ripeta quello che è successo subito dopo l’estate. Quindi il mio appello a tutte e tutti voi è al massimo rispetto delle regole stabilite dall’ultimo DPCM e, soprattutto, all’uso costante e corretto della mascherina, al mantenimento della distanza tra le persone, all’igiene frequente delle mani. Siamo tutti molto stanchi per questa situazione, ma dobbiamo tenere duro e avere pazienza ancora per un po’ di tempo”.