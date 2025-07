Ladispoli, nel weekend JetSki Therapy torna a Ladispoli: sport e inclusione con il pluricampione Fabio Incorvaia

Dopo il successo della seconda edizione (la prima a Cerveteri), ospitata lo scorso anno sulla spiaggia di Torre Flavia, l’iniziativa JetSki Therapy torna a Ladispoli per un nuovo week-end dedicato ai ragazzi con disabilità.

Sabato 2 agosto e domenica 3 agosto, dalle 10:00 alle 18:00, il lungomare Marina di Palodiventerà il palcoscenico di emozionanti uscite in moto d’acqua da 300 CV accanto a Fabio Incorvaia, sette volte campione del mondo di moto d’acqua e dal 2 giugno insignito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella del titolo di Cavaliere al Merito proprio per il progetto JetSki Therapy.

Il Sindaco Alessandro Grando, che ha concesso il patrocinio del Comune, sottolinea la scelta di quest’anno di una spiaggia inclusiva appositamente attrezzata. Così da permettere a “tutti di poter vivere il mare in libertà”. I partecipanti potranno lasciare l’auto nel parcheggio messo a disposizione dal resort Riva di Palo (ingresso in via dei Delfini 9/b, a pochi metri dall’area dell’evento).

Il sindaco Alessandro Grando ha espresso gratitudine a Incorvaia per aver scelto di riportare la JetSki Therapy a Ladispoli. A Simone Dominici per l’organizzazione logistica. Ai gestori della spiaggia inclusiva per la collaborazione e alla Guardia Costiera guidata dal comandante Cristian Vitale per il fondamentale supporto operativo.

La partecipazione è gratuita ma su prenotazione obbligatoria. Per riservare il proprio posto è necessario contattare il numero 393 1820765.

Il Comune invita cittadini e visitatori “per due giornate all’insegna dello sport, dell’inclusione e dell’emozione, dove il mare diventa davvero uno spazio per tutti”.