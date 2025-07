Appuntamento alle 18.00 presso lo stabilimento Columbia

A Ladispoli, con il progetto LISailors, la vela abbatte le barriere della disabilità

Oggi alle ore 18:00, presso lo stabilimento Columbia di Ladispoli, si terrà la cerimonia conclusiva del corso di vela “LISailors”. Una straordinaria iniziativa dedicata specificamente alle persone sorde, e organizzata nell’ambito del più ampio progetto Velando.

A partecipare all’evento saranno presenti numerosi rappresentanti istituzionali. Tra cui il Sindaco Alessandro Grando, l’assessore alle Politiche Sociali Gabriele Fargnoli e il comandante della Guardia Costiera di Ladispoli Cristian Vitale. Tra gli ospiti, spicca anche la presenza di Edoardo Ricci, istruttore specializzato in Velaterapia e vela della Lega Navale Italiana. A presentare sarà il delegato del Sindaco di Ladispoli, Marco Cecchini.

Come dicevamo, la manifestazione LISailors rientra nel progetto Velando, promosso dal Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, con la preziosa collaborazione della Lega Navale Italiana e della Federazione Italiana Vela. Il progetto Velando intende valorizzare il mare come ambiente privilegiato per promuovere l’inclusione sociale, la crescita personale e il benessere psicofisico per tutti. Dedicando una particolare attenzione alle persone con malattie muscolo-scheletriche, e disturbi dello spettro autistico.

La Lega Navale Italiana, attraverso Velando, sta portando avanti molte iniziative volte a rendere accessibili a tutti gli sport nautici. Superando ostacoli di carattere fisico, cognitivo e sociale. Una delle iniziative più significative è il progetto sperimentale “LISAIL”, il cui obiettivo è proprio quello di formare le persone con sordità nella gestione autonoma di una barca a vela.

Ciò avviene grazie alla creazione di una versione specifica della Lingua dei Segni Italiana (LIS), adattata appositamente al contesto nautico, che permette di acquisire tutte le competenze teoriche e pratiche necessarie per navigare con sicurezza. La LIS, per chi non lo sapesse, è la lingua dei segni attraverso la quale i sordi possono comunicare. Non solo tra di loro.

Durante la cerimonia di oggi, sarà dunque possibile approfondire e conoscere meglio l’importanza e il valore di questo progetto innovativo. Volto a garantire l’accesso alla vela e al mare a persone con disabilità. Rappresentando allo stesso tempo un forte momento simbolico di integrazione sociale e superamento delle barriere culturali.