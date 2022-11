Primo congresso, sabato 12 novembre, alla Casa del Popolo di Ladispoli, del nascente circolo di Sinistra Italiana, intitolato a una martire contemporanea: Masha Amini

Ladispoli: nasce il Circolo Sinistra Italiana – Roma Litorale Nord dedicato a Mahsa Amini –

Riceviamo e pubblichiamo –

Sabato 12 novembre si è svolto, presso la Casa del Popolo di Ladispoli, il primo congresso del nascente circolo di Sinistra Italiana, intitolato ad una martire contemporanea: Mahsa Amini.

La Costituzione di un circolo in un momento storico così particolare, in cui c’è un disamore generale per i partiti politici, risulta un gesto di coraggio ed orgoglio.

Quell’orgoglio che spesso manca a tanti di dichiararsi fortemente e convintamente di sinistra, sia per i valori e principi, sia per gli interessi che questo comporta.

Creare un gruppo che possa discutere sia dei problemi nazionali, sia di quelli del territorio in cui opera, serve a contrastare la destra che ha fatto man bassa nelle ultime elezioni.

Soprattutto serve a rivendicare una matrice di sinistra, che non ha bisogna di fingersi di centro, per avere più consensi.

Abbiamo idee, valori, interessi che da soli bastano e soprattutto siamo animati da tanto ottimismo.

In questo clima il circolo è stato tenuto a battesimo anche da illustri madrine e padrini, esponenti di associazioni e realtà locali: il Collettivo Adelante, Cittadini per l’ambiente, il PD -La Forza della Comunità; i Giovani Democratici, Unione inquilini, ANPI, Unione popolare, Donne in movimento, Articolo 11; che ringraziamo per la partecipazione e il calore che hanno dimostrato.

Ringraziamo altresì Marilena, Adriano e Antonio che sono intervenuti e che non sono ospiti, ma veri compagni, nel senso più autentico del termine.

Circolo Sinistra Italiana

Roma Litorale Nord

“Mahsa Amini”