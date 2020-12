Share Pin 0 Condivisioni

Intervista all’imprenditore Patrizio Falasca che incassa un nuovo successo con “Atmosfere”

Ladispoli: “Mr Franchising” Genialità o Follia?

MISTER FRANCHISING, è questo L’appellativo con cui senza ombra di dubbio ci si rivolge a Patrizio Falasca, uno dei più importanti imprenditori della città balneare di Ladispoli.

infatti Falasca l’imprenditore che è riuscito a far interessare i colossi dell’abbigliamento e non solo, alla nostra città e tra questi ci sono anche gruppi esteri (sia svizzeri che francesi).

Sicuramente un dato positivo per Ladispoli, sia sotto il profilo occupazionale che sotto quello dei servizi offerti ai cittadini.

Ed è sempre Falasca l’imprenditore che oggi, andando controtendenza, in un momento storico ed economico particolare, in cui a causa della pandemia mondiale che ha visto attività storiche e non solo chiudere i battenti, lui sovvertendo le regole, continua ad aprire, ma soprattutto continua a collezionare successi.

Tutto questo, peraltro, in una zona poco commerciale o perlomeno che non ha nulla a che fare con le garanzie commerciali che offre viale Italia. Quello di cui Parliamo è un Concept Store chiamato “Atmosfere” e sviluppato in collaborazione col Famoso gruppo Kasanova.

Abbiamo intervistato Falasca ponendo allo stesso alcune domande interessanti.

Perché mentre tutti chiudono o soffrono Lei apre un nuovo punto vendita ed è subito successo? Si tratta di Genialità o di Follia dato il momento critico per le aziende?

Probabilmente si tratta di un Mix di queste due qualità… ho imparato, nella mia esperienza di vita, che anche le crisi economiche o le guerre creano delle opportunità di Business, basta essere oculati.

Il covid ha sicuramente fiaccato il Commercio tradizionale e ha costretto migliaia di aziende… già in regressione economica, al fallimento.

Quello che noi, a differenza di molti, abbiamo compreso e che per fare questo mestiere bisogna essere dei veri professionisti, il commercio è spietato e se lo fai per sopravvivere… prima o poi muori.

Lei ha creato un Christmas Village è corretto?

No è sbagliato. Io ho creato uno Store che cambia Pelle, la sua particolarità e proprio quella di variare al variare degli eventi.

“Atmosfere” è uno store tematico. che prenderà forme diverse in base ai periodi dell’anno. La mia prima ispirazione è nata in un ristorante di Nesw York, senza annoiarvi spiegando le tematiche… ho afferrato quell’idea creando questo punto vendita interamente dedicata al Natale.

L’idea di aprire il Christmas Village si è rivelata vincente, in effetti ha avuto un enorme successo ed ho intenzione di riproporlo ogni anno migliorandolo sempre di più.

Atmosfere sarà Uno store che varierà nelle fasi dell’anno, già dal prossimo mese. Diverrà “La fiera del bianco” dove a farla da padrone sarà il mondo del tessile, ed in estate tante sono le idee per realizzare il “Summer village” per l’estate e poi di nuovo un Christmas Village. Insomma abbiamo creato un nuovo Concetto di Business.

Tornano a viale Italia, possiamo definirlo la culla del commercio? e Perché è così richiesto?

Vorrei Premettere che il commercio su viale Italia nasce per merito di alcune famiglie provenienti dall’Abruzzo… le quali si recavano a Ladispoli proponendosi come Ambulanti nei mercati.. tra queste vi erano la famiglia Fedeli, la famiglia Antinori, i Dalessio , i Monticelli etc…

Perciò posso certamente dire che lo sviluppo commerciale di Viale Italia è stato facilitato da queste famiglie tutte provenienti dall’Abruzzo, Ma uno dei veri fondatori dello sviluppo commerciale di questa Via è senza ombra di dubbio Vincenzo Fedeli.

Un uomo che ancora oggi ama questo settore e questa città. Vincenzo Fedeli già all’epoca aveva compreso la potenzialità di questa tratto di strada ed investendo e sviluppando in tempi veramente pionieristici ha fatto si che la crescita urbanistica andasse nella giusta direzione per facilitare lo sviluppo del commercio.

Oggi è grazie a Lui e ad altre famiglie come la sua che Ladispoli possiede un Centro Commerciale Naturale. .. La sua massima espressione la otterrebbe rendendolo isola Pedonale valorizzando in questo modo la passeggiata, l’incontro con gli amici, il tutto passando per lo shopping.

Cosa Vuole fare in futuro?

Progetti importanti per la Nostra città, amo sinceramente vedere la città crescere, cercherò di dare il mio contributo per generare nuovi posti di lavoro e far ripartire il volano dell’economia.