Previsti disagi dalle ore 9:30 alle 14 della giornata

Ladispoli, mercoledì prevista interruzione di energia elettrica nella zona del Cerreto

Si comunica che mercoledì dalle ore 9:30 alle 14, nella zona del Cerreto, a Ladispoli, sarà interrotta l’energia elettrica per effettuare lavori sugli impianti.

Le vie interessate saranno le seguenti: via dei gelsomini, via tulipani, via camelie, viale Mediterraneo, via glicini, via mughetti, via ciclamini, via primule e via delle mimose.

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto si raccomanda di non commettere imprudenze ed utilizzare gli ascensori.

L’avviso di interruzione è stato affisso lungo alcune strade di Ladispoli e sarà programmato per il 13 gennaio 2021.