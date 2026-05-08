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Ladispoli, mercoledì 13 maggio saranno chiuse le scuole di via Praga e via Varsavia

8 Maggio 2026





Acea Ato 2 dovrà effettuare lavori di manutenzione straordinaria in alcune zone della città

L’Amministrazione comunale di Ladispoli informa i cittadini di aver ricevuto la nota di Acea Ato 2, in data 06/05/2026 con protocollo n. 28747, con cui viene comunicato che, al fine di consentire la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria volti a migliorare l’efficienza del servizio, è necessario effettuare una sospensione del flusso idrico in  alcune zone del Comune di Ladispoli il giorno 13/05/2026, dalle ore 08:00 alle ore 18:00, e che di  conseguenza si potrebbero verificare mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione nelle seguenti  strade/zone: Via Bucarest – Via Budapest – Via Praga – Via Mosca – Via Atene – Via Tirana – Via Varsavia – Via Nicosia.

Considerato che la sospensione dell’erogazione del servizio idrico comporta l’impossibilità di far  funzionare i servizi igienici delle strutture scolastiche presenti nelle vie sopra indicate;

Considerata la particolare urgenza di disporre la chiusura dei plessi scolastici presenti nelle vie  interessate dal disservizio idrico per l’intera giornata del 13 maggio 2026, al fine di evitare che le  relative attività si svolgano in precarie condizioni igienico sanitarie e di scongiurare ogni rischio  dovuto alla mancanza di acqua corrente;

Ritenuto pertanto necessario procedere all’adozione di una apposita ordinanza contingibile e urgente,  al fine di tutelare la salute degli utilizzatori delle strutture sopra indicate, disponendo la chiusura del  plesso scolastico di Via Praga e Via Varsavia per il giorno 13 maggio 2026.