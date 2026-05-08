“Costruttori di Pace”, Ladispoli ospita il Convegno regionale delle Aggregazioni Laicali del Lazio

Sarà la Diocesi di Porto-Santa Rufina ad ospitare, il prossimo 16 maggio, il Convegno annuale delle Aggregazioni Laicali del Lazio, appuntamento che quest’anno avrà come tema “Costruttori di Pace”.

L’importante incontro regionale si svolgerà presso l’Aula Consiliare del Comune di Ladispoli, messa a disposizione dall’Amministrazione comunale, che ha accolto con favore l’iniziativa collaborando alla realizzazione dell’evento.

“Costruttori di Pace”, Ladispoli ospita il Convegno regionale delle Aggregazioni Laicali del Lazio

Parteciperanno rappresentanti dei Movimenti, delle Aggregazioni e dei Gruppi Laicali provenienti da tutto il Lazio, in un momento di confronto, riflessione e dialogo sui temi della pace, della solidarietà e dell’impegno delle realtà ecclesiali e associative nella società contemporanea.

Saranno presenti il Vescovo della Diocesi di Porto-Santa Rufina, Mons. Gianrico Ruzza, Mons. Luigi Vari, Vescovo incaricato per la Consulta Ecclesiale Laziale (CEL), e il Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di condivisione e partecipazione, capace di rafforzare il valore del dialogo, della collaborazione tra istituzioni e comunità ecclesiali e della promozione di una cultura della pace, oggi più che mai necessaria.

Per partecipare registrati qui

https://forms.gle/DpeVEnQBqNX4dBUF9