L’Assessora alla Pubblica Istruzione del Comune di Cerveteri Romina Vignaroli: “Complimenti ai nostri Volontari, capaci di impostare queste giornate non come una punizione ma come occasione di crescita”

Sospese dal Di Vittorio di Ladispoli in “servizio” nella ProCiv comunale di Cerveteri: per loro corsi di formazione sul primo soccorso –

Sospesi per motivi disciplinari “a scuola” dalla Protezione Civile comunale di Cerveteri: un’occasione per far crescere e maturare i ragazzi

Proseguono le giornate formative presso la Protezione Civile Comunale di Cerveteri degli studenti degli Istituti Superiori del territorio oggetto di provvedimenti disciplinari con sospensione dalla frequenza scolastica. Ospiti del polo di Via del Lavatore, attualmente, due ragazze dell’Istituto Di Vittorio di Ladispoli. Per loro, lezioni formative sulle modalità di attivazione delle chiamate d’emergenza, sull’attivazione dei soccorsi e cenni sul primo soccorso.

“Un’iniziativa avviata dalla nostra Amministrazione comunale e grazie alla disponibilità della Protezione Civile comunale che ha riscosso sin dal primo momento ampio consenso da parte delle scuole, delle famiglie e anche dagli stessi ragazzi interessati dai provvedimenti disciplinari – ha detto Romina Vignaroli, Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Cerveteri – questo perché grazie al Responsabile Renato Bisegni e a tutti i Volontari, abbiamo impostato queste giornate non come una punizione per i comportamenti non corretti assunti a scuola, ma come un’occasione di crescita, di maturazione, di conoscenza, oltre che un’occasione per scoprire il mondo della Protezione Civile, una realtà che è sempre in prima linea a Cerveteri, come in tutta Italia, nel garantire sostegno e assistenza alla popolazione”.

“Alle ragazze presenti in questo periodo in Protezione Civile auguro una buona permanenza, certa che al termine di questa esperienza ne usciranno più forti e responsabili – aggiunge l’Assessore Vignaroli – il mio auspicio è che in futuro, vogliano tornare come componenti attive della nostra Protezione Civile. Allo stesso modo, voglio ringraziare la Dirigente Scolastica dell’Istituto Professoressa Laura Cangevi, sempre attenta al benessere e alla formazione dei ragazzi. A Renato Bisegni e a tutti i Volontari del Gruppo, il mio ringraziamento per la disponibilità che sempre offrono in queste tipologie di progetti e per il lavoro che svolgono per Cerveteri”.