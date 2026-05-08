Domande online entro il 30 giugno 2026: accesso tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica
Trasporto scolastico 2026/2027, aperte le iscrizioni a Cerveteri –
Il Comune di Cerveteri ha annunciato l’apertura delle iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per l’anno 2026/2027. Le famiglie interessate potranno presentare domanda esclusivamente online attraverso la piattaforma dedicata del Comune.
L’amministrazione comunale ha fissato la scadenza per l’invio delle richieste entro le ore 12:00 del 30 giugno 2026. Per accedere al servizio sarà necessario autenticarsi tramite SPID oppure con Carta d’Identità Elettronica (CIE), secondo le modalità previste dal portale istituzionale.
Il Comune invita i cittadini a non attendere gli ultimi giorni utili per completare la procedura, così da evitare rallentamenti o eventuali difficoltà tecniche legate all’elevato numero di accessi.
Le iscrizioni devono essere effettuate online tramite il portale ufficiale del Comune di Cerveteri, nella sezione dedicata al trasporto scolastico.
Per informazioni e iscrizioni:
Servizio Trasporto Scolastico Comune di Cerveteri