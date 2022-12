Gli spazi riservati ai produttori di opere del proprio ingegno e dell’artigianato

Ladispoli: mercatino in piazza Marescotti, pubblicato l’avviso –

Pubblicato l’avviso per l’assegnazione di n. 16 spazi in piazza Martini Marescotti per la realizzazione di un mercatino riservato ai produttori di opere del proprio ingegno e dell’artigianato creativo durante il periodo compreso tra il 17 dicembre 2022 ed il 17 dicembre 2023.

Nel mercatino potranno essere esposte e poste in vendita esclusivamente opere frutto del proprio ingegno e dell’artigianato creativo, autoprodotte non professionalmente e non seriali, non classificabili come opere d’arte (art. 4, comma 2, lettera h, del decreto legislativo 114/1998), quali: ceramiche, porcellane, cuoio, pelli, legno, metalli (con esclusione dei metalli preziosi), vetro fuso, soffiato o decorato, fiori essiccati, candele ed altri oggetti in cera, piccole creazioni realizzate con ricamo, cucito ed uncinetto, disegni, quadri, pitture, ritratti, caricature e simili.

Il partecipante dovrà presentare domanda avvalendosi esclusivamente dell’apposito modulo compilato e sottoscritto, pena l’esclusione, in ogni sua parte, contenente la documentazione prevista mediante: consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune; posta PEC all’indirizzo: [email protected]

Per avviso, modulo di domanda e piantina https://www.comunediladispoli.it/mercatino-riservato-ai-produttori-di-opere-del-proprio-ingegno-e-dellartigianato-pubblicato-lavviso-per-lassegnazione-di-n-16-spazi-in-piazza-martini-marescotti-/notizia