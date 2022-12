La gara all’insegna dello spirito sportivo, della solidarietà e della bellezza!

Nell’elenco delle le cose da fare per il nuovo anno, non può mancare la partecipazione all’Urbantrail Odescalchi, che si terrà il 29 gennaio 2023 a Ladispoli! Un percorso, di 10 km, che si snoderà lungo una delle aree verdi più belle del litorale, dove il mare, l’Oasi di Palo e la gentile concessione di poter attraversare i terreni delle principesse Odescalchi, saranno la spettacolare cornice che unisce running e natura, per vivere un’esperienza unica.

L’Urbantrail Odescalchi è un evento nato per amicizia, per solidarietà, mosso dalle emozioni del cuore per aiutare un caro e speciale amico a realizzare il suo sogno. Rosario Profico, atleta paralimpico di spessore, e dall’indiscusso carattere sportivo, aveva espresso un desiderio: una gara che potesse unire lo sport alla bellezza del territorio.



L’ appuntamento per il 2023 è l’Urbantrail Odescalchi

Oggi, che Rosario sta affrontando la sua gara più importante, lottando contro un male al quale lui tiene testa, i valori dell’amicizia e dello sport lo hanno abbracciato forte per aiutarlo a vivere, e condividere, il suo sogno. L’invito è proprio questo, quello di partecipare! Più che una corsa, più che una gara sportiva, sarà il trionfo dell’amicizia e della voglia di dare coraggio a Rosario.

Presentata dalla Runday Ladispoli e organizzata dall’A.S.D. Etrusca Atletica e Todaro Sport, con il patrocinio dell’Arma dei Carabinieri, l’Urbantrail Odescalchi dà appuntamento per il ritrovo alle ore 8,30 per la partenza alle ore 9.30 in via Corrado Melone a Ladispoli.

Il percorso di gara è sterrato e tutto in pianura e possono partecipare tutti gli atleti italiani e stranieri tesserati FIDAL, amatori e senior ed enti di promozione sportiva, nel rispetto delle convenzioni FIDAL, in regola con l’idoneità sportiva e agonistica. La quota di iscrizione, da effettuarsi sul sito www.icron.it, è di soli 15,00 euro e il pacco gara comprende gadget tecnico e ristoro alimentare. Saranno premiati i primi tre assoluti uomini e donne, i primi tre di ogni categoria uomini e donne.

Non mancate e #forzarosario! Per maggiori informazioni Mauro 3382312031 o visitando le pagine social FB e IG Runday Ladispoli.