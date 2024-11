Ladispoli, medaglia d’oro per la studentessa del “Di Vittorio” Rebecca Ortu al Campionato Italiano Rappresentative Regionali –

Prosegue in un crescendo entusiasmante il successo della campionessa di karate Rebecca Ortu, studentessa della V AFM dell’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio”. Nemmeno due mesi fa era arrivata la Medaglia d’Argento nella 30^ Edizione del Campionato del Mediterraneo. E di poche ore fa è la notizia dell’Oro al Palafijlkam di Ostia dove si sono appena concluse le Rappresentative regionali2024. Diciannove Comitati tecnici su diciannove hanno aderito quest’anno all’importantissima competizione con 464 iscrizioni nei settori Under e Over 18, cui sono da aggiungere i 120 atleti Master per un numero complessivo di circa 600 sportivi impegnati nelle gare fra sabato 16 e domenica 17 novembre. “Siamo davvero emozionate nel ricevere oggi questa notizia entusiasmante che ci parla ancora una volta dell’eccellenza sportiva della nostra studentessa Rebecca, ma anche della sua capacità di affrontare ogni sfida con passione, rigore e disciplina” ha commentato la Prof.ssa Marta Sottile, Docente di Francese della studentessa. “Rebecca rappresenta un modello per tutti i suoi coetanei. – ha aggiunto la Prof.ssa Bruna Calato, Docente di Scienze Motorie e Referente del Progetto Studenti Atleti Alto Livello – Il suo talento e i suoi successi ci ricordano il valore formativo e lo straordinario potenziale educativo dello sport. Brava Rebecca! Il “Di Vittorio” è al tuo fianco!”