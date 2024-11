Mancanza idrica a Furbara, il Sindaco Gubetti in contatto con Rfi –

“In queste ore abbiamo ricevuto la segnalazione relativa la mancanza del servizio di approvvigionamento idrico in località Furbara alle utenze servite dall’acquedotto di Ferrovie dello Stato. Un disagio quello dei cittadini, segnalatomi nella giornata di ieri anche dalla Stazione di Campo di Mare dei Carabinieri, che ringrazio per averci tempestivamente informati. Immediatamente, mi sono attivata con i referenti di Rfi per avere contezza e risposte sulle tempistiche di intervento per la risoluzione della problematica. Come Sindaco e come amministrazione monitoreremo costantemente l’evolversi della situazione. L’acqua è un bene primario e vigileremo fino a che tutto non sarà tornato alla regolarità”.

A dichiararlo in una nota è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri.