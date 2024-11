Con successo si rinnova a Ladispoli la Marcia degli Alberi –

Domenica 17 novembre 2024 si è svolta a Ladispoli (RM), come ogni anno, la 9° edizione dell’iniziativa ecologico-ambientale che vede la partecipazione di numerose associazioni del territorio e di alcune classi di studenti delle scuole primarie e di tanti cittadini. Con l’autorizzazione e patrocinio del Comune di Ladispoli sono stati messi a dimora 30 alberelli nei giardini di via Firenze, in particolare nell’area cani. Varie le essenze piantumate: Lecci, Carrubi, Falso Pepe, Frassini, Eucalipti, Ulivi, Tigli, Cipressi, Noci, Melograni e Susini. Partito dalla stazione ferroviaria, il corteo ha percorso viale Italia fino alla centrale piazza Rossellini dove Armando Profumi ha allietato i partecipanti e i cittadini tutti con la sua folkloristica e gioiosa partecipazione. Immancabile e gradita come ogni anno anche la presenza di Valentino Valentini, storico patron dell’evento. I servizi ecosistemici degli alberi, soprattutto di quelli che piantiamo in città sono numerosi e fondamentali, primi tra tutti le proprietà di filtraggio dell’aria, ombreggiatura e ossigenazione. L’evento è patrocinato anche dalla Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore ed in collaborazione con Regione Lazio e Arsial. L’appuntamento si rinnova per il prossimo anno.

Alla manifestazione hanno partecipato: Salviamo il Paesaggio Litorale Roma Nord, Scuolambiente, Libera – Associazioni Nomi e Numeri contro le mafie, Natura per tutti onlus, Aps Piccolo Fiore onlus, Aps Nuove Frontiere onlusEts, LIPU, Dammi la Zampa onlus, Avo Ladispoli (Volontari Ospedalieri), CORITA (Comitato Rimboschimento città di Taranto), Marevivo Delegazione Regionale Lazio, Parrocchia Sacro Cuore di Gesù, Ladispoli Forum Ambiente, Humanitas, Alberi in Periferia, Animo ODV, N.O.G.R.A. LADISPOLI, Circolo LaudatoSi’ Sacro Cuore Ladispoli, Auser Civitavecchia, gruppo Cerveteri-Ladispoli-Bracciano, Comitato Genitori I.C. Caravaggio, Civat – Cittadini Volontari e Attivisti per l’Ambiente Cerveteri Ladispoli, I Custodi della Palude di Torre Flavia, alcune classi di studenti.