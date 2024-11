Bomber Michela Mastropietro apre le danze, raddoppia Calabria. Nella ripresa, in rete Roberta Fanara e Alice Santonati. Il Cerveteri Women sale a quota 8 punti: sabato al Galli arriva la Woman Grifone

Calcio, poker del Cerveteri Women a Ostia Antica: le etrusche vincono 0 a 4 –

Dopo le prime incoraggianti prestazioni e il pareggio di domenica scorsa a Latina, il Cerveteri Women voleva confermare i progressi delle ultime settimane, ma soprattutto voleva i tre punti. E tre punti sono stati. Sul campo dell’Ostia Antica, nella gara valida per la quinta giornata del Girone B del Campionato di Eccellenza Femminile, le etrusche hanno offerto una prova di temperamento e di carattere, vincendo con un netto 0 a 4 in trasferta che oltre a rappresentare un importante passo in avanti in classifica, consegna entusiasmo e consapevolezza dei propri mezzi alle calciatrici.

Ad aprire le marcature al 20esimo del primo tempo è sempre lei: Michela Mastropietro, che dopo la prodezza di domenica scorsa contro il Latina si ripete e sigla un altro gol ai limiti della fantascienza, con un tiro da posizione estremamente defilata che dopo aver toccato il palo si insacca alle spalle del portiere. Fondamentale nell’azione, l’assist di Asia Fontana, che ha servito la Mastropietro dopo una cavalcata poderosa sulla fascia destra, settore del campo nel quale si conferma essere sempre più regina incontrastata.

Il Cerveteri Women aumenta i giri e dieci minuti dopo raddoppia. A timbrare il cartellino è Adriana Calabria, che dopo una triangolazione con Michela Mastropietro, batte il portiere con un destro dal limite dell’area.

Nella ripresa le etrusche tengono bene, ammortizzano bene l’offensiva delle padrone di casa e poi colpiscono. A siglare il gol della sicurezza, quello dello 0 a 3 è Roberta Fanara, autrice di una prestazione maiuscola al centro del campo. Al 30esimo, dopo aver recuperato palla a centrocampo serve Calabria, che “ricambia la cortesia” servendo a Fanara un vero e proprio “cioccolatino” al centro dell’area. La numero 11 del Cerveteri è lesta a gettarsi in scivolata e ad insaccare.

La ciliegina sulla torta, la mette Alice Santonati al 41esimo con un bel tiro dal vertice dell’area di rigore su appoggio di Viktoria Paperini Selivanava. Da segnalare inoltre in apertura di ripresa, due autentici miracoli di Alice Ceccarelli. L’estremo difensore del Cerveteri Women ha infatti salvato in entrambi i casi il risultato, impedendo alle padrone di casa di accorciare le distanze.

Un secondo tempo che ha visto una vera e propria girandola di cambi tra le fila delle etrusche. In campo infatti anche Alice Rutili, Elisa Castellani, Margherita Brescia, Alice Santonati e Viktoria Paperini, queste ultime protagoniste nell’azione del poker finale.

Con questi tre punti, il Cerveteri Women sale a quota 8 punti, piazzandosi al terzo posto in classifica nel girone B di Eccellenza Femminile, in piena zona play-off. Ora un nuovo impegno: sabato 23 novembre alle ore 18:30 al Campo Enrico Galli arriva la Woman Grifone, un’altra sfida importante durante la quale per le etrusche sarà fondamentale confermarsi.

“Volevamo i tre punti, volevamo proseguire il nostro percorso di crescita, volevamo una vittoria sul campo chiara e netta e ce la abbiamo fatta – hanno dichiarato le calciatrici del Cerveteri Women – una gara che al di fuori del risultato non è stata però facile perché abbiamo trovato di fronte a noi una squadra comunque ben organizzata. Dal canto nostro siamo soddisfatte: sappiamo di essere sulla strada giusta ma sappiamo anche che questa strada è ancora in salita. Già da questa sera siamo di nuovo al lavoro, nel nostro campo, per prepararci nel migliore dei modi alla prossima partita, una partita che si svolgerà davanti il nostro pubblico, in casa e dalla quale sarà di vitale importanza uscirne fuori con un bel risultato, soprattutto in vista del turno di riposo che osserveremo la settimana successiva”.