Ladispoli: manutenzione e nuova cartellonistica per la cisterna di epoca romana

VIA ALBATROS, CISTERNA DI EPOCA ROMANA: INSTALLATA LA NUOVA CARTELLONISTICA ED ESEGUITA PERIODICA MANUTENZIONE

“Prosegue l’opera di recupero e di valorizzazione del patrimonio archeologico del Comune di Ladispoli. Abbiamo appena portato a compimento il montaggio del nuovo pannello informativo rivolto a meglio identificare il sito della cisterna di epoca romana posto alle adiacenze dell’area residenziale di Via Albatros”. L’annuncio è dell’assessore alla cultura, Margherita Frappa.

“Dopo la Grottaccia – ha proseguito Frappa – l’area archeologica situata tra Piazza della Rugiada, lungomare Marina di Palo e angolo con Via del Delfini, i resti della villa imperiale di Marina di San Nicola e la cartellonistica riepilogativa di tutti i siti storici presente sul territorio comunale, anche la cisterna romana d’ora in poi godrà di un proprio punto di conoscenza, in sostituzione del precedente ormai divenuto illeggibile. La cartellonistica , come le altre, contiene al suo interno informazioni del sito, immagini e i QR Code che rimandano alle ricostruzioni 3D realizzate e concesse dal Professor Marco Mellace”.

“La cartellonistica è stata installata – ha concluso Frappa – al termine della periodica opera di manutenzione e cura del reperto effettuata dal personale del G.A.R. (Gruppo Archeologico Romano), al quale va il ringraziamento per la costante attenzione espressa verso la storia e l’archeologia di Ladispoli, tale intervento si pone in continuità con l’azione condotta dall’Amministrazione Comunale del Sindaco Alessandro Grando di tutela dell’importante passato presente in città”