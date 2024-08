Ladispoli: al Summer Fest arriva anche Clara protagonista di “Mare Fuori” e oggi cantante pop

CLARA: DA MARE FUORI A LADISPOLI, VIA SANREMO

“Clara è stata decisamente un altro bel colpo per noi. Dopo Clementino e Russel Crowe completa il Summer Fest 2024 in modo impeccabile, sartoriale. È determinante che la nostra kermesse presenti artisti sulla cresta dell’onda. Clara, un personaggio che prende forma tra musica e recitazione, è il nome giusto”. Il commento è dell’assessore al turismo e eventi, Marco Porro

L’appuntamento con Clara è per domenica 4 agosto in piazza Rossellini ad ingresso gratuito. È senza dubbio la sere tv Mare Fuori il progetto con cui Clara Soccini è entrata nelle case di tutti gli italiani, l’incredibile successo della serie targata RaiPlay ha regalato alla bella cantante milanese una spinta notevole alla sua carriera. Percorso cominciato come molti giovani di questi tempi, online, quando sui suoi canali social pubblicava video di cover e canzoni inedite. Brava e bella Clara, tanto da attirare l’attenzione del regista Ivan Silvestrini che, chiamandola a Roma, la provina e la sceglie per la serie TV. Le viene così affidato il ruolo di Crazy J, una cantante reclusa nell’ormai famoso IPM di Napoli, personaggio molto distante da quello che nella vita reale è Clara, che si descrive a tratti malinconica.

Classe ’99, nel 2023 l’artista si è imposta a Sanremo Giovani, un risultato incredibile che la catapulta dai video in “cameretta” alle cronache nazionali. Artista poliedrica, è da sempre appassionata di musica per la quale nutre passione e tanto talento. Infatti, nel 2024 si aggiudica il Premio Jannacci sempre sul palco dell’Ariston. Di li a poco, numerosi featuring la proiettano di diritto nelle prime posizioni delle classifiche nazionali ed i suoi pezzi passano alla radio con una frequenza notevole. Clara ha tutte le carte in regola per diventare un’icona della musica pop italiana.

“Con il Sindaco Alessandro Grando e il Presidente della Pro Loco Claudio Nardocci – ha proseguito Porro – non abbiamo avuto alcun dubbio sulla valenza del progetto. Avere la fiducia dei nostri ragazzi è fondamentale, vogliamo che vedano la loro città come una terra di opportunità, di occasioni e non un luogo dal quale fuggire come facevamo noi alla loro età. Dobbiamo coltivare in loro la fiducia e l’appartenenza, al fine di renderli fanatici della loro terra, in modo da averne cura, dandole il valore che merita. Per noi quindi, essere attenti e puntuali alle loro esigenze diventa fondamentale. Con Clara si chiude il Summer Fest ma Ladispoli ha ancora moltissimi spettacoli da proporre. Fra gli altri ricordiamo il Simposio Etrusco, Il Festival Caraibico, l’immenso Maestro Giancarlo Giannini, il Dj e producer Ludwig, il Festival del Fumetto nel primo weekend di settembre, fino ad arrivare al 22, quando le Frecce Tricolori solcheranno i cieli ladispolani e faranno calare il sipario su una stagione 2024 memorabile”.